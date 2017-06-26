Мошенники украли у пенсионерки 90 тысяч рублей под предлогом компенсаций
Происшествия  •  26 июня 2017, 14:41, последнее обновление 26 июня 2017, 15:19  •  печать

Мошенники украли у пенсионерки 90 тысяч рублей под предлогом компенсаций

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Злоумышленники позвонили на домашний телефон 61-летней женщине и предложили получить компенсацию в размере 16 тыс. руб., после чего списали с её счета 86 500 рублей.

В полицию пришла 61-летняя пенсионерка, которая рассказала, что с её банковского счета пропали 86 500 рублей. Возбуждено  уголовное дело по статье "Мошенничество".

Омичка рассказала следователю, что на её стационарный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он предложил пенсионерке компенсацию в размере 16 тыс. руб. за длительное использование накопительных вкладов её умершим отцом.

Мошенник убедил женщину, что для получения денег ей нужно пойти к ближайшему банкомату и провести ряд манипуляций. После того как пенсионерка выполнила все указания звонившего, ей пришли СМС о том, что с её банковского счета списали 86 500 рублей.

Омичка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личности подозреваемых.

Теги  •  #деньги #мошенничество #пенсионерка

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  26 июня 2017, 14:57

Все мошеннические схемы похожие, а люди продолжают верить "сотрудникам банка". Известно ведь, где бесплатный сыр.

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Анна Орлова  •  26 июня 2017, 15:35

Пенсионеры иногда просто не знают этих схем - они не пользуются интернетом. Почему не запустят по центральному телеканалу передачу о том, как уберечь себя от мошенников? Телевизор-то старики смотрят.

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