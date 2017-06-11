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В Омске разбойник с кирпичом напал на пенсионерку, забрав продукты
Происшествия  •  11 июня 2017, 13:48, последнее обновление 11 июня 2017, 13:48  •  печать

В Омске разбойник с кирпичом напал на пенсионерку, забрав продукты

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Омская полиция задержала злоумышленника, напавшего на пенсонерку - мужчина ударил пожилую женщину кирпичом, забрав у нее сумку с продуктами.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, инцидент произошел в минувшую субботу в Центральном округе. Примерно в 12:00 по местному времени на шедшую из магазина с сумкой с продуктами пенсионерку напал мужчина. Он ударил женщину кирпичом, забрав продукты и кошелек, в котором были 4,5 тыс. рублей. Прохожие, ставшие свидетелями разбоя, тут же вызвали полицию. Мужчина был задержан. Как выяснилось, 32-летний задержанный уже был ранее судим. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по части второй ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Мужчине грозит 10 лет тюрьмы.

 

Теги  •  #пенсионерка #продукты #разбой

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  11 июня 2017, 17:05

И не стыдно же ему было нападать на бабушку? Хотя, если это наркоман, ищущий деньги на дозу, то ему будет все равно.

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Анастасия Радченко  •  11 июня 2017, 15:39

Что творится? Средь бела дня, при свидетелях, нападают на бабульку, бьют кирпичом, чтобы отобрать еду. Дикий ужас.

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Виктор Леонов  •  11 июня 2017, 17:42

Вполне вероятно, продукты ему и не нужны были, важно было сумку с кошельком захватить. Хорошо, что полиция оперативно сработала.

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Олег Конанов  •  11 июня 2017, 16:40

Да мало ли таких неадекватов на улицах? Бомж какой-то, что ему еще остается делать.

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Анна Мишина  •  11 июня 2017, 14:03

Это называется докатились, уже нападают на бедных пенсионерок из-за сумки с продуктами.

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