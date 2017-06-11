В Омске разбойник с кирпичом напал на пенсионерку, забрав продукты

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, инцидент произошел в минувшую субботу в Центральном округе. Примерно в 12:00 по местному времени на шедшую из магазина с сумкой с продуктами пенсионерку напал мужчина. Он ударил женщину кирпичом, забрав продукты и кошелек, в котором были 4,5 тыс. рублей. Прохожие, ставшие свидетелями разбоя, тут же вызвали полицию. Мужчина был задержан. Как выяснилось, 32-летний задержанный уже был ранее судим. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по части второй ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Мужчине грозит 10 лет тюрьмы.
И не стыдно же ему было нападать на бабушку? Хотя, если это наркоман, ищущий деньги на дозу, то ему будет все равно.
Что творится? Средь бела дня, при свидетелях, нападают на бабульку, бьют кирпичом, чтобы отобрать еду. Дикий ужас.
Вполне вероятно, продукты ему и не нужны были, важно было сумку с кошельком захватить. Хорошо, что полиция оперативно сработала.
Да мало ли таких неадекватов на улицах? Бомж какой-то, что ему еще остается делать.
Это называется докатились, уже нападают на бедных пенсионерок из-за сумки с продуктами.