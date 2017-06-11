В Омске разбойник с кирпичом напал на пенсионерку, забрав продукты

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, инцидент произошел в минувшую субботу в Центральном округе. Примерно в 12:00 по местному времени на шедшую из магазина с сумкой с продуктами пенсионерку напал мужчина. Он ударил женщину кирпичом, забрав продукты и кошелек, в котором были 4,5 тыс. рублей. Прохожие, ставшие свидетелями разбоя, тут же вызвали полицию. Мужчина был задержан. Как выяснилось, 32-летний задержанный уже был ранее судим. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по части второй ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Мужчине грозит 10 лет тюрьмы.