На трассе Омск - Тара 6-летняя девочка погибла в ДТП

Сегодня, 16 июня, в 12:00 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на автодороге Омск - Тара. На место аварии выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана скорая помощь, пишет пресс-служба УМВД России по Омской области.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что 26-летний водитель Toyota Corolla ехал по трассе Омск - Тара. В районе 84 км он сбил 6-летнюю девочку, которая перебегала дорогу.

В результате ДТП ребёнок скончался на месте ещё до приезда скорой. В настоящее время полиция проводит проверку.