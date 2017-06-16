На трассе Омск - Тара 6-летняя девочка погибла в ДТП
Происшествия  •  16 июня 2017, 14:33, последнее обновление 16 июня 2017, 15:12  •  печать

На трассе Омск - Тара 6-летняя девочка погибла в ДТП

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В Омской области водитель Toyota Corolla сбил ребёнка, перебегавшего дорогу. 6-летняя девочка скончалась на месте.

Сегодня, 16 июня, в 12:00 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на автодороге Омск - Тара. На место аварии выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана скорая помощь, пишет пресс-служба УМВД России по Омской области.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что 26-летний водитель Toyota Corolla ехал по трассе Омск - Тара. В районе 84 км он сбил 6-летнюю девочку, которая перебегала дорогу.

В результате ДТП ребёнок скончался на месте ещё до приезда скорой. В настоящее время полиция проводит проверку.

Теги  •  #ДТП #ребенок

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Комментарии
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Людмила Милова  •  16 июня 2017, 15:04

Такие сообщения всегда читать тяжело и больно. Куда смотрели родители малышки?

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