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В Омске в ДТП с маршруткой пострадал ребёнок
Происшествия  •   8 июня 2017, 21:52, последнее обновление 8 июня 2017, 21:52  •  печать

В Омске в ДТП с маршруткой пострадал ребёнок

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Водитель микроавтобуса совершил опасный манёвр, пострадали несколько пассажиров, в том числе восьмилетний мальчик.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает подробности сегодняшнего ДТП с участием маршрутного автобуса. Сигнал о дорожно-транспортном происшествии поступил в дежурную часть ГИБДД примерно в 16:00. На место выехала следственно-оперативная группа, полицейскими вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Выяснилось, что 46-летний водитель пассажирского микроавтобуса Citroen, следовавшего по маршруту № 424 "п. Юбилейный – Заря 2", в районе дома № 141 по ул. Красный Путь допустил падение троих пассажиров.

В результате за медицинской помощью обратились мальчик 2009 года рождения, мужчина 1939 года рождения. Женщина 1966 года рождения осмотрена медиками на месте ДТП и отпущена.

В момент ДТП в салоне пассажирского автобуса находились 15 пассажиров.

Теги  •  #ДТП #маршрутка #полиция

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