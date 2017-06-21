Омич украл коляску у ребёнка-инвалида и закопал её в песочнице
Происшествия  •  21 июня 2017, 15:00, последнее обновление 21 июня 2017, 15:06  •  печать

Омич украл коляску у ребёнка-инвалида и закопал её в песочнице

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Сотрудники Росгвардии задержали в Омске мужчину, укравшего коляску у ребёнка-инвалида. Злоумышленник был задержан во время того, как пытался спрятать похищенное, закопав коляску в песочной куче.

Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Омской области, в минувший вторник вечером родители 15-летней девочки-инвалида обратились в полицию с сообщением о пропаже инвалидной коляски из подъезда жилого дома на улице Пушкина. "Дорогостоящую коляску семья девочки оставляла на хранение в подъезде, так как поднимать тяжелое средство на верхние этажи затруднительно", - пояснили в ведомстве. На место кражи выехали патрульные, начавшие объезд близлежащих дворов. В ходе патрулирования они обнаружили молодого человека, который странно себя вёл. В половину второго ночи он усердно раскапывал кучу песка. Как выяснилось, именно туда он хотел спрятать похищенную коляску. Объяснить происходящее молодой человек не смог. Сейчас по поводу ЧП проводится полицейская проверка, инвалидную коляску вернули владелице.

Теги  •  #инвалидная коляска #похищение #Росгвардия

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  21 июня 2017, 15:35

Насколько надо быть бесчеловечным, когда идешь на кражу и знаешь, что лишаешь кого-то жизненно необходимого имущества.

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