Омич украл коляску у ребёнка-инвалида и закопал её в песочнице

Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Омской области, в минувший вторник вечером родители 15-летней девочки-инвалида обратились в полицию с сообщением о пропаже инвалидной коляски из подъезда жилого дома на улице Пушкина. "Дорогостоящую коляску семья девочки оставляла на хранение в подъезде, так как поднимать тяжелое средство на верхние этажи затруднительно", - пояснили в ведомстве. На место кражи выехали патрульные, начавшие объезд близлежащих дворов. В ходе патрулирования они обнаружили молодого человека, который странно себя вёл. В половину второго ночи он усердно раскапывал кучу песка. Как выяснилось, именно туда он хотел спрятать похищенную коляску. Объяснить происходящее молодой человек не смог. Сейчас по поводу ЧП проводится полицейская проверка, инвалидную коляску вернули владелице.