Иномарка насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу на проспекте Мира
Происшествия  •  23 июня 2017, 15:26  •  печать

Иномарка насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу на проспекте Мира

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В Нефтяниках произошло очередное смертельное ДТП. Автомобиль Suzuki Swift сбил 52-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался в больнице.

Сегодня, 23 июня, в 7:30 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на проспекте Мира. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также полицейские вызвали бригаду скорой.

Прибывшие на место аварии автоинспекторы установили, что 33-летний водитель автомобиля Suzuki Swift ехал по проспекту Мира в сторону улицы Нефтезаводская. В районе дома № 96 он сбил 52-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход скончался в больнице. Полиция проводит проверку.

Теги  •  #больница #ДТП #пешеход

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Комментарии
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Иван Грегин  •  23 июня 2017, 16:01

Пострадавший виноват сам, что не дошел до пешеходного перехода, хотя сбивают и прямо на "зебре".

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