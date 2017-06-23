Иномарка насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу на проспекте Мира

В Нефтяниках произошло очередное смертельное ДТП. Автомобиль Suzuki Swift сбил 52-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался в больнице.

Сегодня, 23 июня, в 7:30 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на проспекте Мира. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также полицейские вызвали бригаду скорой.

Прибывшие на место аварии автоинспекторы установили, что 33-летний водитель автомобиля Suzuki Swift ехал по проспекту Мира в сторону улицы Нефтезаводская. В районе дома № 96 он сбил 52-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход скончался в больнице. Полиция проводит проверку.