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Очевидцы помогли найти пьяного водителя, насмерть сбившего велосипедиста
Происшествия  •   9 июня 2017, 10:56, последнее обновление 9 июня 2017, 11:22  •  печать

Очевидцы помогли найти пьяного водителя, насмерть сбившего велосипедиста

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ДТП произошло в городе Тара. Водитель "шестёрки" наехал на велосипедиста и скрылся с места аварии.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть ОМВД по Тарскому району 8 июня около 18:00. На место выехала следственно-оперативная группа, полицейскими вызвана бригада скорой медицинской помощи.

На месте сотрудники полиции выяснили обстоятельства трагедии. Водитель автомобиля ВАЗ-2106, следуя по ул. 7-я Линия, в районе дома № 42 наехал на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Совершив ДТП, водитель скрылся. Пострадавший мужчина 1959 года рождения скончался на месте.

Найти водителя правоохранительным органам помогли очевидцы аварии. Как оказалось, виновник ДТП 1992 года рождения не имел права управления транспортными средствами, сел за руль пьяным. В отношении него возбуждено три административных делопроизводства. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, а также принято решение о возбуждении уголовного дела.

Теги  •  #дороги #ДТП #полиция

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