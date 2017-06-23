Пять омичей, подрывавших банкоматы, получили по два года колонии на каждого

В Омске вынесли приговор омичам, которые взрывали банкоматы, чтобы похитить из них более 7 млн руб.

Вчера, 22 июня, Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти омичей: 30-летнего Дмитрия Аляева, 29-летнего Алексея Бойцова, 22-летнего Сергея Миненко, 21-летнего Александра Шетцеля и 20-летнего Сергея Краснова. Они признаны виновными в "Покушении на кражу, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере".

Суд установил, что подозреваемые решили подорвать банкоматы из-за нехватки денег и таким образом заработать. Для совершения преступления они приготовили предметы, необходимые для взрыва. После чего провели несколько испытаний с помощью найденного на свалке холодильника.

Ночью 12 января они приехали к одной из многоэтажек на улице Карбышева, на первом этаже которой были расположены два банкомата. Надев маски и перчатки, мужчины попытались взорвать один из них, однако взрыва не хватило, чтобы повредить корпус хранилища. Поэтому до денег они не добрались.

Через несколько дней они вновь попробовали взорвать другой банкомат, однако им снова это не удалось. Во взорванных банкоматах находилось более 7 млн руб.

Через некоторое время все злоумышленники были задержаны. Свою вину они признали полностью. Ленинский районный суд Омска назначил каждому из них по 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.