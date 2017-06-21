В Омской области двухлетний ребёнок погиб на пожаре
Происшествия  •  21 июня 2017, 17:51  •  печать

В Омской области двухлетний ребёнок погиб на пожаре

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели маленького мальчика во время пожара в посёлке Муромцево Омской области.

Вчера, 20 июня, около 19:00 на веранде частного дома, расположенного в посёлке Муромцево Омской области, произошло возгорание. Во время пожара погиб двухлетний ребёнок. Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Предварительно стало известно, что двухлетний малыш играл на веранде со спичками. Когда произошло возгорание, 48-летний отец мальчика и его 43-летняя мать, находившиеся в комнате, попытались спасти ребёнка из огня, но не смогли, потому что огонь распространился очень быстро.

Мужчина с ожогами 70 % тела находится в реанимации, а его мать получила отравление угарным газом и ожоги 30 % тела. Сейчас она проходит стационарное лечение. К счастью, старший сын семи лет не пострадал, потому что в момент пожара находился на улице. Расследование продолжается.

Теги  •  #пожар #ребенок #следственный комитет #спички

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Комментарии
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Людмила Милова  •  21 июня 2017, 20:04

Как спички к ребёнку в руки попали? Ну что за родители. которые не могут уследить за малышом!

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Майя Соловьева  •  21 июня 2017, 19:54

Даже на несколько минут нельзя оставлять малышей, этого бывает достаточно для пожара...

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Шатохина Дана  •  21 июня 2017, 18:44

Новость, конечно, ужасающая. Как жаль, что ребенок был без присмотра и не удалось спасти.

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Олег Конанов  •  21 июня 2017, 18:26

Печально, когда вот из-за такой нелепости гибнут дети. Что же там могло так быстро загореться?

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