В Омской области двухлетний ребёнок погиб на пожаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели маленького мальчика во время пожара в посёлке Муромцево Омской области.

Вчера, 20 июня, около 19:00 на веранде частного дома, расположенного в посёлке Муромцево Омской области, произошло возгорание. Во время пожара погиб двухлетний ребёнок. Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Предварительно стало известно, что двухлетний малыш играл на веранде со спичками. Когда произошло возгорание, 48-летний отец мальчика и его 43-летняя мать, находившиеся в комнате, попытались спасти ребёнка из огня, но не смогли, потому что огонь распространился очень быстро.

Мужчина с ожогами 70 % тела находится в реанимации, а его мать получила отравление угарным газом и ожоги 30 % тела. Сейчас она проходит стационарное лечение. К счастью, старший сын семи лет не пострадал, потому что в момент пожара находился на улице. Расследование продолжается.