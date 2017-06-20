На стройплощадке омского микрорайона "Сады наука" прогремел взрыв
Происшествия  •  20 июня 2017, 15:02, последнее обновление 20 июня 2017, 15:15  •  печать

На стройплощадке омского микрорайона "Сады наука" прогремел взрыв

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Очевидцы сообщают о взрыве газового баллона на стройплощадке микрорайона на проспекте Королёва.

Сегодня, 20 июня, в строящемся микрорайоне "Сады Наука", расположенного неподалёку от перекрёстка улиц  Заозёрная и Академика Королёва произошёл взрыв. Об этом стало известно от очевидцев, опубликовавших снимки и видеозаписи в соцсетях.

 

По словам очевидцев, звук взрыва оказался настолько громким, что его услышали не только в Нефтяниках, но и в городке Водников. В настоящее время вся стройка затянута чёрным дымом.

 

Как сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе МЧС России по Омской области, сигнал о хлопке на стройплощадке поступил в 13:45. Пожарные выехали на место происшествия и потушили возгорание уже через 11 минут - в 13:56. На месте работали две единицы техники и девять пожарных. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия пока не известны.

Отметим, что в том месте, в котором произошёл хлопок, работал дизельный генератор, вырабатывающий электроэнергию для нужд строительной площадки. Вероятно, именно с ним и случилась неполадка.

Теги  •  #взрыв #видео #МЧС #стройка #фото

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