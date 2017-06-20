На стройплощадке омского микрорайона "Сады наука" прогремел взрыв

Сегодня, 20 июня, в строящемся микрорайоне "Сады Наука", расположенного неподалёку от перекрёстка улиц Заозёрная и Академика Королёва произошёл взрыв. Об этом стало известно от очевидцев, опубликовавших снимки и видеозаписи в соцсетях.

По словам очевидцев, звук взрыва оказался настолько громким, что его услышали не только в Нефтяниках, но и в городке Водников. В настоящее время вся стройка затянута чёрным дымом.

Как сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе МЧС России по Омской области, сигнал о хлопке на стройплощадке поступил в 13:45. Пожарные выехали на место происшествия и потушили возгорание уже через 11 минут - в 13:56. На месте работали две единицы техники и девять пожарных. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия пока не известны.

Отметим, что в том месте, в котором произошёл хлопок, работал дизельный генератор, вырабатывающий электроэнергию для нужд строительной площадки. Вероятно, именно с ним и случилась неполадка.