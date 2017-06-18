Соцсети: В Омске мужчина потерял сознание после наезда велосипедиста

Накануне вечером в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о происшествии в Советском парке. По информации очевидцев, ехавший со скоростью 20-25 км/час велосипедист сбил нетрезвого мужчину. Оба участника ДТП получили травмы, но велосипедист сумел подняться на ноги и скрыться с места происшествия.
- Мужчина в нетрезвом виде потерял сознание, вызвали скорую, велосипедист скрылся, - сообщает очевидец.
Интересно, что мнение омичей по поводу того, кто виноват в произошедшем, разделились. В комментариях одни пользователи написали, что ходить по велосипедным дорожкам в нетрезвом виде нельзя, другие заявили, что велосипедисты не должны ездить по пешеходным дорожкам с такой скоростью.
Как так можно было столкнуться, что человек потерял сознание? Он на ногах еле стоял, наверное.
Нужно более пристально разбирать обстоятельства столкновения - где шел мужчина, где ехал велосипедист.
Одно можно сказать точно - сбегать с места происшествия непорядочно. Жаль, у велосипедистов нет номеров, чтобы запомнить.
Меня в детстве сбивал велосипедист. Приятного мало, особенно когда на скорости, да с горки... Обоим не повезло.