Соцсети: В Омске мужчина потерял сознание после наезда велосипедиста
Происшествия  •  18 июня 2017, 11:34, последнее обновление 18 июня 2017, 11:43  •  печать

Соцсети: В Омске мужчина потерял сознание после наезда велосипедиста

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Омичи сообщили о происшествии в городском парке, после которого пострадавший остался лежать в крови на тротуаре. 

Накануне вечером в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о происшествии в Советском парке. По информации очевидцев, ехавший со скоростью 20-25 км/час велосипедист сбил нетрезвого мужчину. Оба участника ДТП получили травмы, но велосипедист сумел подняться на ноги и скрыться с места происшествия.

- Мужчина в нетрезвом виде потерял сознание, вызвали скорую, велосипедист скрылся, - сообщает очевидец.

Интересно, что мнение омичей по поводу того, кто виноват в произошедшем, разделились. В комментариях одни пользователи написали, что ходить по велосипедным дорожкам в нетрезвом виде нельзя, другие заявили, что велосипедисты не должны ездить по пешеходным дорожкам с такой скоростью. 

Теги  •  #велосипедист #ДТП #Советский парк #фото

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Комментарии
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Олег Конанов  •  18 июня 2017, 16:16

Как так можно было столкнуться, что человек потерял сознание? Он на ногах еле стоял, наверное.

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Влад Никитин  •  18 июня 2017, 12:35

Нужно более пристально разбирать обстоятельства столкновения - где шел мужчина, где ехал велосипедист.

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Виктор Монин  •  18 июня 2017, 12:04

Одно можно сказать точно - сбегать с места происшествия непорядочно. Жаль, у велосипедистов нет номеров, чтобы запомнить.

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Nataly Petroff  •  18 июня 2017, 11:43

Меня в детстве сбивал велосипедист. Приятного мало, особенно когда на скорости, да с горки... Обоим не повезло.

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