Соцсети: В Омске мужчина потерял сознание после наезда велосипедиста

Омичи сообщили о происшествии в городском парке, после которого пострадавший остался лежать в крови на тротуаре.

Накануне вечером в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о происшествии в Советском парке. По информации очевидцев, ехавший со скоростью 20-25 км/час велосипедист сбил нетрезвого мужчину. Оба участника ДТП получили травмы, но велосипедист сумел подняться на ноги и скрыться с места происшествия.

- Мужчина в нетрезвом виде потерял сознание, вызвали скорую, велосипедист скрылся, - сообщает очевидец.

Интересно, что мнение омичей по поводу того, кто виноват в произошедшем, разделились. В комментариях одни пользователи написали, что ходить по велосипедным дорожкам в нетрезвом виде нельзя, другие заявили, что велосипедисты не должны ездить по пешеходным дорожкам с такой скоростью.