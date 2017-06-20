ГИБДД опубликовала видео самой короткой погони в истории Омска

Байкер, уходя от полицейских, упал с мотоцикла и не смог продолжить гонку.

Стали известны подробности задержания омского байкера, который попытался скрыться от полицейской погони. Ранним утром 19 июня на ул. Б. Хмельницкого инспекторы экипажа ДПС обратили внимание на мотоциклиста, чей железный конь не имел госномера. Стражи правопорядка поехали за нарушителем. На пересечении улицы Индустриальная и проспекта Космический, когда байкер остановился на красный сигнал светофора, его попросили остановиться справа от проезжей части.

Но байкер на большой скорости тронулся с места. Свернув с проезжей части к кинотеатру "Космос", он попытался скрыться, но не справился с управлением и упал с железного коня. Травмы 30-летний молодой человек не получил, но зато рискует получить административное наказание.

Автоинспекторы установили, что он не имеет права управления транспортными средствами и передвигается на мотоцикле, не зарегистрированном в установленном порядке. Ему грозит штраф до 15 тыс. руб.