В Омске убили мужчину, который попросил соседа сделать музыку потише

Омич пришёл в гости к другу, но не смог пообщаться из-за громкой музыки. Попросив соседа убавить громкость, он получил несколько ударов ножом и скончался на месте.

Вчера, 24 мая, около 16:30 в квартире дома на проспекте Маркса сотрудники полиции обнаружили тело 35-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по статье убийство.

В результате следственных действий было установлено, что к преступлению причастен 47-летний мужчина, живущий по соседству. В настоящее время подозреваемый задержан.

По версии следствия, потерпевший пришёл в гости к другу, но общаться им мешала музыка, игравшая громко в соседней квартире. Омич пошёл к соседу и попросил его убавить громкость, после чего произошёл конфликт, в результате которого мужчина дважды ударил гостя ножом. Омич скончался на месте.

В настоящее время расследование продолжается.