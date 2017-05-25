В Омске убили мужчину, который попросил соседа сделать музыку потише
Происшествия  •  25 мая 2017, 14:29, последнее обновление 25 мая 2017, 14:36  •  печать

В Омске убили мужчину, который попросил соседа сделать музыку потише

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Омич пришёл в гости к другу, но не смог пообщаться из-за громкой музыки. Попросив соседа убавить громкость, он получил несколько ударов ножом и скончался на месте.

Вчера, 24 мая, около 16:30 в квартире дома на проспекте Маркса сотрудники полиции обнаружили тело 35-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по статье убийство.

В результате следственных действий было установлено, что к преступлению причастен 47-летний мужчина, живущий по соседству. В настоящее время подозреваемый задержан.

По версии следствия, потерпевший пришёл в гости к другу, но общаться им мешала музыка, игравшая громко в соседней квартире. Омич пошёл к соседу и попросил его убавить громкость, после чего произошёл конфликт, в результате которого мужчина дважды ударил гостя ножом. Омич скончался на месте.

В настоящее время расследование продолжается.

Теги  •  #нож #следственный комитет #убийство

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Комментарии
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Иван Грегин  •  25 мая 2017, 15:05

Интересно, а почему хозяин квартиры сам не пошел? Видимо, опасался соседа, а его гость этого не знал.

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Евгений Ронин  •  25 мая 2017, 16:09

Или не сказал, или гость не послушал, решил все-таки сам разобраться. Жаль, что все так получилось.

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