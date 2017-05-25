В Омске убили мужчину, который попросил соседа сделать музыку потише

Вчера, 24 мая, около 16:30 в квартире дома на проспекте Маркса сотрудники полиции обнаружили тело 35-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по статье убийство.
В результате следственных действий было установлено, что к преступлению причастен 47-летний мужчина, живущий по соседству. В настоящее время подозреваемый задержан.
По версии следствия, потерпевший пришёл в гости к другу, но общаться им мешала музыка, игравшая громко в соседней квартире. Омич пошёл к соседу и попросил его убавить громкость, после чего произошёл конфликт, в результате которого мужчина дважды ударил гостя ножом. Омич скончался на месте.
В настоящее время расследование продолжается.
Интересно, а почему хозяин квартиры сам не пошел? Видимо, опасался соседа, а его гость этого не знал.
Или не сказал, или гость не послушал, решил все-таки сам разобраться. Жаль, что все так получилось.