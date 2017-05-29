Омич убил гостя за то, что тот бросил окурок на пол
Происшествия  •  29 мая 2017, 12:21  •  печать

Омич убил гостя за то, что тот бросил окурок на пол

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В Омске рецидивист нанёс неоднократные удары ножом своему гостю, за то, что тот бросил окурок на пол прямо в квартире. Злоумышленник задержан.

Сегодня, 29 мая, около 3 часов ночи в полицию позвонила жительница дома, расположенного на улице 4-й Транспортной. Женщина сообщила, что у неё с потолка капает кровь.

Полицейские, прибывшие по вызову, обнаружили тело 57-летнего мужчины с ножевыми ранениями в расположенной выше квартире. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В результате следственных действий было установлено, что к преступлению причастен 56-летний ранее судимый хозяин квартиры. В настоящее время подозреваемый задержан.

По версии следствия, потерпевший пришёл в гости к знакомому, где бросил на пол окурок. Из-за этого подозреваемый нанёс ему множество ударов ножом. Гость скончался на месте.

Полицию вызывала соседка подозреваемого, которая испугалась, что его убили. В настоящее время следствие продолжается.

Теги  •  #окурок #полиция #соседка #убийство

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  29 мая 2017, 14:22

И без алкоголя не обошлось, а последствия непредсказуемы. Главное, задержали преступника.

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Мирослав В-ов  •  29 мая 2017, 14:52

Наверняка алкоголь хозяин с гостем употребляли, ведь проступок гостя явно не тянет на убийство.

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Евгения Шелохова  •  29 мая 2017, 13:44

Зверское убийство, теперь будет отбывать наказание до конца жизни.

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