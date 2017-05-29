Омич убил гостя за то, что тот бросил окурок на пол

В Омске рецидивист нанёс неоднократные удары ножом своему гостю, за то, что тот бросил окурок на пол прямо в квартире. Злоумышленник задержан.

Сегодня, 29 мая, около 3 часов ночи в полицию позвонила жительница дома, расположенного на улице 4-й Транспортной. Женщина сообщила, что у неё с потолка капает кровь.

Полицейские, прибывшие по вызову, обнаружили тело 57-летнего мужчины с ножевыми ранениями в расположенной выше квартире. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В результате следственных действий было установлено, что к преступлению причастен 56-летний ранее судимый хозяин квартиры. В настоящее время подозреваемый задержан.

По версии следствия, потерпевший пришёл в гости к знакомому, где бросил на пол окурок. Из-за этого подозреваемый нанёс ему множество ударов ножом. Гость скончался на месте.

Полицию вызывала соседка подозреваемого, которая испугалась, что его убили. В настоящее время следствие продолжается.