Омич убил гостя за то, что тот бросил окурок на пол

Сегодня, 29 мая, около 3 часов ночи в полицию позвонила жительница дома, расположенного на улице 4-й Транспортной. Женщина сообщила, что у неё с потолка капает кровь.
Полицейские, прибывшие по вызову, обнаружили тело 57-летнего мужчины с ножевыми ранениями в расположенной выше квартире. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В результате следственных действий было установлено, что к преступлению причастен 56-летний ранее судимый хозяин квартиры. В настоящее время подозреваемый задержан.
По версии следствия, потерпевший пришёл в гости к знакомому, где бросил на пол окурок. Из-за этого подозреваемый нанёс ему множество ударов ножом. Гость скончался на месте.
Полицию вызывала соседка подозреваемого, которая испугалась, что его убили. В настоящее время следствие продолжается.
И без алкоголя не обошлось, а последствия непредсказуемы. Главное, задержали преступника.
Наверняка алкоголь хозяин с гостем употребляли, ведь проступок гостя явно не тянет на убийство.
Зверское убийство, теперь будет отбывать наказание до конца жизни.