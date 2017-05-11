Пьяные пассажиры попытались избить омского таксиста

Видеозапись произошедшего появилась сегодня, 11 мая, в социальных сетях. В ролике, изобилующем ненормативной лексикой, можно услышать, как пассажир, который, судя по всему, находился в состоянии опьянения, попросил водителя отклониться от намеченного маршрута. Таксист отказался это сделать, и тогда мужчина решил померяться с ним силой. Завязавшаяся драка была прервана местными жителями, которые выбежали из дома, где до посадки в машину гостил буйный пассажир.
- Клиент повёл себя неадекватно. На подмогу ему прилетел его собрат. Обоих залил газом и маленько руками, - пишет водитель такси в паблике "Аварийный Омск". - Эта пара моментально исчезла, зато из дома высыпало пятьсот пацифистов обоих полов.
После драки хозяин дома попросил прощения за своего гостя, который решил выяснить отношения при помощи кулаков.
Пьяное хамье стало попадать в новости слишком часто. Беда с этими долгими праздниками.