Пьяные пассажиры попытались избить омского таксиста

Водитель такси отказался менять маршрут по требованию пассажира, и тот полез в драку.

Видеозапись произошедшего появилась сегодня, 11 мая, в социальных сетях. В ролике, изобилующем ненормативной лексикой, можно услышать, как пассажир, который, судя по всему, находился в состоянии опьянения, попросил водителя отклониться от намеченного маршрута. Таксист отказался это сделать, и тогда мужчина решил померяться с ним силой. Завязавшаяся драка была прервана местными жителями, которые выбежали из дома, где до посадки в машину гостил буйный пассажир.

- Клиент повёл себя неадекватно. На подмогу ему прилетел его собрат. Обоих залил газом и маленько руками, - пишет водитель такси в паблике "Аварийный Омск". - Эта пара моментально исчезла, зато из дома высыпало пятьсот пацифистов обоих полов.

После драки хозяин дома попросил прощения за своего гостя, который решил выяснить отношения при помощи кулаков.