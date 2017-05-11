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Пьяные пассажиры попытались избить омского таксиста
Происшествия  •  11 мая 2017, 15:44, последнее обновление 11 мая 2017, 15:44  •  печать

Пьяные пассажиры попытались избить омского таксиста

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Водитель такси отказался менять маршрут по требованию пассажира, и тот полез в драку.

Видеозапись произошедшего появилась сегодня, 11 мая, в социальных сетях. В ролике, изобилующем ненормативной лексикой, можно услышать, как пассажир, который, судя по всему, находился в состоянии опьянения, попросил водителя отклониться от намеченного маршрута. Таксист отказался это сделать, и тогда мужчина решил померяться с ним силой. Завязавшаяся драка была прервана местными жителями, которые выбежали из дома, где до посадки в машину гостил буйный пассажир.

- Клиент повёл себя неадекватно. На подмогу ему прилетел его собрат. Обоих залил газом и маленько руками, - пишет водитель такси в паблике "Аварийный Омск". - Эта пара моментально исчезла, зато из дома высыпало пятьсот пацифистов обоих полов.

После драки хозяин дома попросил прощения за своего гостя, который решил выяснить отношения при помощи кулаков.

Теги  •  #драка #конфликт #такси

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Комментарии
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Анна Орлова  •  11 мая 2017, 16:08

Пьяное хамье стало попадать в новости слишком часто. Беда с этими долгими праздниками.

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