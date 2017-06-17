В Омской области рецидивист убил 16 цыплят и кошку на глазах у детей
Происшествия  •  17 июня 2017, 17:22, последнее обновление 17 июня 2017, 17:25  •  печать

В Омской области рецидивист убил 16 цыплят и кошку на глазах у детей

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В Омской области 31-летний мужчина поссорился с сестрой, после чего убил почти два десятка цыплят и кошку на глазах соседей и малолетних племянников. Злоумышленник задержан за жестокое обращение с животными.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Русско-Полянскому району получил сообщение от жительницы села Новосанжаровка. Женщина рассказала, что её 31-летний брат угрожал ей убийством, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Прибывший на место полицейский установил, что после ссоры мужчина выбежал из дома во двор, где в присутствии малолетних племянников и соседей демонстративно убил кошку и 16 цыплят.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Оказалось, что он был ранее судимым за преступления против жизни и здоровья. Возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Жестокое обращение с животными». В настоящее время злоумышленник отпущен под подписку о невыезде. Расследование уголовных дел продолжается.

Теги  •  #жестокое обращение #животные #рецидивист #уголовное дело

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Комментарии
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Анна Мишина  •  17 июня 2017, 17:34

Хорошо, что полицейские вовремя приехали. Иначе могли быть и человеческие жертвы.

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