В Омской области рецидивист убил 16 цыплят и кошку на глазах у детей

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Русско-Полянскому району получил сообщение от жительницы села Новосанжаровка. Женщина рассказала, что её 31-летний брат угрожал ей убийством, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Прибывший на место полицейский установил, что после ссоры мужчина выбежал из дома во двор, где в присутствии малолетних племянников и соседей демонстративно убил кошку и 16 цыплят.
Подозреваемого доставили в отдел полиции. Оказалось, что он был ранее судимым за преступления против жизни и здоровья. Возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Жестокое обращение с животными». В настоящее время злоумышленник отпущен под подписку о невыезде. Расследование уголовных дел продолжается.
Хорошо, что полицейские вовремя приехали. Иначе могли быть и человеческие жертвы.