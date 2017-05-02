Омич пытался дать взятку приставу, чтобы выехать за границу

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении омича, который дал взятку судебному приставу. Мужчина пытался выехать из страны, но попался с поличным при передаче 15 тыс. руб.

В отделе судебных приставов ведётся исполнительное производство в отношении мужчины, который является должником по кредиту, который не спешит погашать. В связи с этим судебный пристав вынес в отношении него постановление о временном ограничении выезда за пределы РФ.

Однако омичу срочно понадобилось уехать за границу, поэтому во время очередного приёма он предложил судебному приставу взятку в размере 15 тыс. руб. в обмен на отмену постановления об ограничении выезда.

После чего сотрудник УФССП сообщил о произошедшем в отдел про противодействию коррупции ФССП России по Омской области. При передаче денег омич был задержан сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за дачу взятки.