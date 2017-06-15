Омичке грозит до двух лет тюрьмы за поддельные полисы ОСАГО

Как рассказал потерпевший, 34-летний мужчина, чтобы купить страховой полис на автомобиль ГАЗ-332212 он обратился в несколько страховых компаний. Однако наиболее выгодный вариант ему предложила страховой агент одной из компаний на ул. 22-го Декабря. Там ему оформили необходимый документ всего за 12 тыс. рублей.

- Два месяца спустя сотрудники Госавтоинспекции при проверке автодокументов выявили признаки подделки страхового полиса. Результаты исследования показали, что документ был изготовлен не производством ФГУП Гознак, - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Омской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

В свою очередь омичам напоминают, что приобретать полисы ОСАГО необходимо только в офисах компаний или у проверенных страховых агентов, а также не доверять большим скидкам. В том случае, если вы стали жертвой подобного преступления, нужно своевременно обратиться в дежурную часть отдела полиции или по телефону "02".