В Омской области рецидивист убил пенсионерку, которая заступилась за внука

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Саргатского района. Он обвиняется по статье "Убийство".

По версии следствия, 10 июня около 22:00 ранее судимый за кражи подозреваемый был пьян. В это время к нему пришла 69-летняя пенсионерка, чтобы выяснить, зачем он ударил её 15-летнего внука по голове палкой. Подозреваемый избил её молотком, топором и ножом, после чего скинул тело в погреб, а сам лёг спать, сообщает пресс-служба СК РФ по Омской области.

Утром, когда мужчина протрезвел и осознал содеянное, он рассказал обо всем соседям, которые и вызвали правоохранительные органы. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело погибшей, а также изъяты доказательства и орудия убийства. Также в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством и причинении телесных повреждений 15-летнему внуку пенсионерки.

По ходатайству следствия злоумышленника арестовали. Расследование продолжается.