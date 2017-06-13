В Омской области рецидивист убил пенсионерку, которая заступилась за внука
Происшествия  •  13 июня 2017, 17:19, последнее обновление 13 июня 2017, 17:30  •  печать

В Омской области рецидивист убил пенсионерку, которая заступилась за внука

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В Омской области арестовали 32-летнего жителя Саргатского района. Злоумышленник убил пенсионерку с помощью ножа, молотка и топора.

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Саргатского района. Он обвиняется по статье "Убийство".

По версии следствия, 10 июня около 22:00 ранее судимый за кражи подозреваемый был пьян. В это время к нему пришла 69-летняя пенсионерка, чтобы выяснить, зачем он ударил её 15-летнего внука по голове палкой. Подозреваемый избил её молотком, топором и ножом, после чего скинул тело в погреб, а сам лёг спать, сообщает пресс-служба СК РФ по Омской области.

Утром, когда мужчина протрезвел и осознал содеянное, он рассказал обо всем соседям, которые и вызвали правоохранительные органы. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело погибшей, а также изъяты доказательства и орудия убийства. Также в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством и причинении телесных повреждений 15-летнему внуку пенсионерки.

По ходатайству следствия злоумышленника арестовали. Расследование продолжается.

Теги  •  #арест #молоток #нож #следственный комитет #топор #уголовное дело

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Комментарии
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Злата Маркова  •  13 июня 2017, 20:44

Если мужчина обидел внука, то женщине нужно было обращаться в полицию, писать заявление.

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Мирослав В-ов  •  13 июня 2017, 19:21

Женщину жаль, но зачем нужно было идти на разборки с пьяным, ранее судимым соседом?!

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