В Омске иномарка сбила 14-летнего школьника, перебегавшего дорогу

Сегодня, 13 июня, в 13:30 в дежурную часть ГИБДД поступила информация об аварии на улице 6-я Станционная. На место ДТП выехали следователи и экстренные службы.
Сотрудники полиции предварительно установили, что 29-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по улице 6-й Станционной в сторону улицы Машиностроительной. В районе перекрёстка улиц 6-й Станционной и Батумской он сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте, хотя неподалеку был пешеходный переход.
В результате ДТП школьник был доставлен в больницу. В настоящее время полицейские проводят проверку.
Просто ужас! Не дай бог никому попасть в такую ситуацию, как этот водитель! Вроде бы не виноват, но всё равно сбил ребёнка. Сама очень часто ругаюсь на пешеходов, они какие-то "не пуганные". И дорогу перебегают (а то и переходят медленно) в неположенном месте, и часто разговаривают по телефону, не глядя при этом по сторонам. Особенно добивают мамочки с маленькими детьми и колясками. Ну, типа ей тяжело с ребёнком и коляской тащиться до пешеходного перехода, поэтому вы должны её пропустить. А если не получается? Если на скорости, или выныривает неожиданно из-за другой машины? А дети, которые учатся с пелёнок, что если очень нужно или хочется, то можно идти там, где вздумается!