В Омске иномарка сбила 14-летнего школьника, перебегавшего дорогу

В ДТП на Московке Toyota Corolla сбила подростка, который не дошёл до пешеходного перехода и решил перебежать дорогу в неположенном месте.

Сегодня, 13 июня, в 13:30 в дежурную часть ГИБДД поступила информация об аварии на улице 6-я Станционная. На место ДТП выехали следователи и экстренные службы.

Сотрудники полиции предварительно установили, что 29-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по улице 6-й Станционной в сторону улицы Машиностроительной. В районе перекрёстка улиц 6-й Станционной и Батумской он сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте, хотя неподалеку был пешеходный переход.

В результате ДТП школьник был доставлен в больницу. В настоящее время полицейские проводят проверку.