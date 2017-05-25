В Омске с партией наркотиков поймали двух юных омичей

Сотрудники Росгвардии задержали двух юношей, пытавшихся сделать закладки. При себе у них оказалось 14 пакетиков с запрещённым веществом.

Вчера, 24 мая, во время патрулирования Кировского округа группа задержания Росгвардии на улице 2-й Рыбачьей заметила двух подозрительных прохожих, которые резко поменяли направление движения при виде служебного автомобиля, занервничали и попытались скрыться.

Один из юношей попытался что-то удалить в своём телефоне, но этому помешали сотрудники вневедомственной охраны. На требование показать, что он делает, задержанный показал переписку с потребителями наркотиков. После чего на место подъехали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД.

В присутствии понятых был проведён личный досмотр подозреваемых. В одежде парней найдено семь свёртков с наркотиком растительного происхождения.

По предварительным данным, задержанным оказалось 18 и 19 лет. Через интернет они купили запрещённое вещество и собирались сбыть путём закладок. В настоящее время 14 пакетиков с веществом изъяты и направлены на экспертизу, а переписка с мобильного телефона задокументирована.