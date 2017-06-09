В Омской области 13-летняя девочка погибла в ДТП на трассе

Накануне на трассе Омск - Муромцево произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗа и его пассажирка скончались на месте после того, как автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Вчера, около 23:20 в дежурную часть полиции по Горьковскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге Омск - Муромцево. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана скорая помощь.

Сотрудники полиции предварительно установили, что 25-летний водитель ВАЗа-21099 ехал в сторону Омска. В районе 82 километра он опрокинулся в кювет.

В результате аварии водитель и 13-летняя пассажирка скончались на месте ещё до приезда скорой. Полиция проводит проверку.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области