В Омской области 13-летняя девочка погибла в ДТП на трассе

Вчера, около 23:20 в дежурную часть полиции по Горьковскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге Омск - Муромцево. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана скорая помощь.
Сотрудники полиции предварительно установили, что 25-летний водитель ВАЗа-21099 ехал в сторону Омска. В районе 82 километра он опрокинулся в кювет.
В результате аварии водитель и 13-летняя пассажирка скончались на месте ещё до приезда скорой. Полиция проводит проверку.
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области