ИКЕА 1200*90
В Омской области 13-летняя девочка погибла в ДТП на трассе
Происшествия  •   9 июня 2017, 11:20, последнее обновление 9 июня 2017, 11:20  •  печать

В Омской области 13-летняя девочка погибла в ДТП на трассе

Автор:

Накануне на трассе Омск - Муромцево произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗа и его пассажирка скончались на месте после того, как автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Вчера, около 23:20 в дежурную часть полиции по Горьковскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге Омск - Муромцево. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана скорая помощь.

Сотрудники полиции предварительно установили, что 25-летний водитель ВАЗа-21099 ехал в сторону Омска. В районе 82 километра он опрокинулся в кювет.

В результате аварии водитель и 13-летняя пассажирка скончались на месте ещё до приезда скорой. Полиция проводит проверку.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #ДТП #кювет #пассажир #школьница

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В омской "Рябиновке" открылась женская консультация  •  сегодня, 11:44
Повелители расчёсок: в Омске прошёл конкурс причёсок "Городские трансформации"  •  сегодня, 11:37  •  
В Омской области осудили наживавшегося на болезнях животных начальника учреждения  •  сегодня, 11:07  •   1
В Омске задержали вылет самолета в Москву  •  сегодня, 10:45
Омские спасатели предупреждают об ухудшении погоды  •  сегодня, 10:36
В Омске 8,5 тыс. выпускников напишут второй основной экзамен  •  сегодня, 10:30
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400