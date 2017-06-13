В Омской области водитель ВАЗа устроил смертельное ДТП

В День России в Тарском районе произошло смертельное ДТП.

Вчера, 12 июня, около 19:50 в дежурную часть ОМВД России по Тарскому району поступило сообщение о ДТП. На место происшествия выехали полицейские и бригада скорой помощи.

Сотрудники полиции предварительно установили, что 31-летний водитель ВАЗ-21099 ехал по улице Интернациональной в посёлке Пятилетка Тарского района в сторону села Пологрудово. В какой-то момент автомобиль опрокинулся прямо на проезжей части.

В результате ДТП водитель машины скончался на месте ДТП ещё до приезда скорой. В настоящее время полицейские проводят проверку.