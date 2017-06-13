В Омской области водитель ВАЗа устроил смертельное ДТП
Происшествия  •  13 июня 2017, 10:37, последнее обновление 13 июня 2017, 11:23  •  печать

В Омской области водитель ВАЗа устроил смертельное ДТП

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В День России в Тарском районе произошло смертельное ДТП.

Вчера, 12 июня, около 19:50 в дежурную часть ОМВД России по Тарскому району поступило сообщение о ДТП. На место происшествия выехали полицейские и бригада скорой помощи.

Сотрудники полиции предварительно установили, что 31-летний водитель ВАЗ-21099 ехал по улице Интернациональной в посёлке Пятилетка Тарского района в сторону села Пологрудово. В какой-то момент автомобиль опрокинулся прямо на проезжей части.

В результате ДТП водитель машины скончался на месте ДТП ещё до приезда скорой. В настоящее время полицейские проводят проверку.

Теги  •  #ВАЗ #ДТП

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