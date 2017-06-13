В Омской области остаются подтопленными три района

Уровень воды в Иртыше в Большереченском районе составляет 714 сантиметров по состоянию на 23:00 12 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. В ближайшие сутки ожидается понижение уровня воды на 5 сантиметров. В Большеречье остаются подтопленными семь приусадебных участков.

В Усть-Ишимском районе ожидают повышения уровня воды на 3 сантиметра. Здесь подтоплено 63 приусадебных участка. Нарушено автотранспортное сообщение с 8 населенными пунктами - Кайлы, Красноярка, Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, с. Саургачи и д. Саургачи.

В Тарском районе в ближайшие сутки возможно понижение уровня воды в Иртыше до 555 сантиметров. В Таре подтоплено 29 приусадебных участков, подтопленных жилых домов нет.