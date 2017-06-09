Охранники поймали омича, избившего продавщицу и напавшего на прохожую

7 июня в 22:04 на дежурный пульт "СТБ-Охрана" поступил сигнал с тревожной кнопки из магазина в Кировском округе. Через несколько минут специалисты охраны прибыли на место.

В магазине оказалось разбито витринное стекло, а в торговом зале сотрудники охраны встретили напуганную продавщицу. В помещении царил беспорядок - продукты были разбросаны по полу.

Омичка рассказала, что в помещение внезапно ворвались трое мужчин, которые устроили погром. Один из злоумышленников вёл себя особенно агрессивно. Он накинулся на продавца, схватил за волосы и начал избивать. После этого подозреваемые выбежали на улицу и попытались скрыться.

Пострадавшая смогла подробно описать только внешность нападавшего мужчины, после чего сотрудники охраны отправились разыскивать злоумышленников по горячим следам.

Экипаж ехал по улице Енисейской, когда заметил потасовку между девушкой и мужчиной, который, по всей видимости, приставал к ней. Прохожий полностью подходил под описание подозреваемого, поэтому сотрудники "СТБ-Охрана" попытались задержать его, но омич оказал сопротивление.

После чего охранникам пришлось применить физическую силу и специальные средства, чтобы его усмирить. Нарушитель был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.