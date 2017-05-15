В Омске сгорело три частных дома

Пожар по ул. 17-я Линия тушили почти полсотни пожарных. О пострадавших пока не сообщается.

В соцсетях ближе к вечеру стали поступать сообщения очевидцев пожара на ул. 17-я Линия. Омичи говорили, что горят частные дома, пожарные на место ЧП прибыли в течение 15 – 20 минут. Горожане сочувствуют жильцам домов, которые, судя по фото, сгорели практически дотла.

- Начало пожара, сгорело четыре дома дотла, несколько потушили. Пожарные ехали минут 20, - пишет пользователь паблика "Аварийный Омск".

В региональном МЧС информацию подтвердили, заявляя, что сигнал о пожаре поступил в 19:52. К тушению трёх домов от МЧС привлечены 54 человека и 13 единиц техники. О пострадавших пока не сообщается.

[ОБНОВЛЕНО] : По данным омских спасателей, пожар начался в доме, где никто не проживал. Всего в домах проживало 15 человек, из них пять детей. От расселения в гостинице они отказались и будут размещаться у родственников. На ликивдацию возгорания потребовался час. Причина пожара будет названа позже.

Фото "Аварийный Омск"