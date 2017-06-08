Пьяный омич получил условный срок за ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка

В Омской области вынесен приговор 47-летнему водителю, по вине которого в ДТП пострадал ребёнок.

Одесский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего Игоря Скутаренко. Он признан виновным по части 2 ст. 264 УК РФ.

Суд установил, что 22 ноября 2016 года обвиняемый был пьян, когда ехал за рулём автомобиля Toyota Vitz. Во время движения по улице Центральной в деревне Генераловка Одесского района он не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии его 12-летняя пассажирка получила тяжкие телесные повреждения, в том числе открытую черепно-мозговую травму.

Родители пострадавшей школьницы не настаивали на строгом наказании, поэтому суд назначил Игорю Скутаренко наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд лишил его водительских прав на три года. Приговор в законную силу ещё не вступил.