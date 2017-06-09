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400 омичей поймали на незаконной тонировке
Происшествия  •   9 июня 2017, 07:55, последнее обновление 9 июня 2017, 11:25  •  печать

400 омичей поймали на незаконной тонировке

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В Омской области прошла оперативно-профилактическая операция "Тонировка".

С 3 июня на территории Омской области проходит оперативно-профилактическая операция "Тонировка", сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В рейде по выявлению водителей, чьи автомобили оборудованы тонировкой не по ГОСТу, 7 июня приняли участие члены общественного совета при региональном управлении МВД Михаил Машкарин и Игорь Фёдоров.

Только за один день было выявлено 87 нарушений. В рамках операции к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС" было привлечено 400 водителей.

ГИБДД УМВД России по Омской области напоминает, что ответственность за использование тонировки не по ГОСТу предусматривает штраф в размере 500 рублей. Тонирование передних стекол значительно ухудшает видимость, что может стать причиной ДТП.

Теги  •  #тонировка #УМВД

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Комментарии
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Злата Маркова  •  9 июня 2017, 09:47

Не так уж и много выявили нарушителей. Но прежде всего штраф нужно увеличивать, тогда нарушителей будет еще меньше.

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