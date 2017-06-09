400 омичей поймали на незаконной тонировке

С 3 июня на территории Омской области проходит оперативно-профилактическая операция "Тонировка", сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В рейде по выявлению водителей, чьи автомобили оборудованы тонировкой не по ГОСТу, 7 июня приняли участие члены общественного совета при региональном управлении МВД Михаил Машкарин и Игорь Фёдоров.

Только за один день было выявлено 87 нарушений. В рамках операции к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС" было привлечено 400 водителей.

ГИБДД УМВД России по Омской области напоминает, что ответственность за использование тонировки не по ГОСТу предусматривает штраф в размере 500 рублей. Тонирование передних стекол значительно ухудшает видимость, что может стать причиной ДТП.