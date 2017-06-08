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Омичи ночью ездили по районам области и угоняли машины
Происшествия  •   8 июня 2017, 15:48, последнее обновление 8 июня 2017, 15:51  •  печать

Омичи ночью ездили по районам области и угоняли машины

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Два жителя Омской области попытались угнать четыре автомобиля и ограбить магазин. В настоящее время злоумышленники задержаны.

7 июня в 02:30 в дежурную часть полиции "Лузинское" поступила информация о том, что в магазине, расположенном в посёлке Лузино, сработала сигнализация. На место происшествия выехали полицейские, которые предположили, что злоумышленники не успели уехать из посёлка.

Разделив маршруты патрулирования, около одного из домов они заметили омичку, которая пожаловалась, что 10 минут назад неизвестные пытались угнать её ВАЗ-2106. В дальнейшем сотрудники полиции заметили ВАЗ-2107, который ехал с выключенными фарами. Находившиеся в салоне мужчины увидели полицейских и выбежали из авто, пытаясь скрыться, но были задержаны.

Подозреваемыми оказались 19- и 20-летний парни. Они приехали на попутках из Марьяновского в Кормиловский район. В Азовском районе они угнали ВАЗ-2106, но смогли доехать только до Лузино, потому что кончился бензин.

Бросив "шестёрку" злоумышленники попытались попасть в магазин, в котором сработала сигнализация. Омичи скрылись и попытались угнать ещё два автомобиля - ВАЗ-2101 и ВАЗ-2106, но не смогли завести двигатели, поэтому украли аккумуляторы и автомагнитолы.

Затем они всё-таки сумели украсть ВАЗ-2107, на котором попытались уехать, но были задержаны полицейскими. Также у них изъята сумка, в которой находилось похищенное. В настоящее время вещи возвращены владельцам.

Возбуждено три уголовных дела за угон, а также два – за кражи. Отметим, что один из подозреваемых уже был судим за кражи.

Теги  •  #кража #уголовное дело #угон

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  8 июня 2017, 17:30

Хочется "легких" денег... И наверно, мягкие наказания за угон и кражи. Главное, задержали.

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Людмила Милова  •  8 июня 2017, 16:31

Ага, парни совсем молодые. Вот поэтому, они с таким размахом и действовали - возраст такой.

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Олег Конанов  •  8 июня 2017, 16:06

Интересно, вот что их толкает в таком раннем возрасте идти на преступление? Еще и ВАЗы угоняли, приколисты ;)

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