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Омичка, угнавшая Lexus у подруги, получила условный срок
Происшествия  •   1 июня 2017, 13:22, последнее обновление 1 июня 2017, 13:59  •  печать

Омичка, угнавшая Lexus у подруги, получила условный срок

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Суд назначил 3 года условно 25-летней омичке, разбившей дорогую иномарку своей подруги. Также ей придётся выплатить более 1,6 млн руб. в качестве компенсации материального ущерба.

Сегодня, 1 июня, Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней местной жительницы. Она признана виновной по части 3 ст. 166 УК РФ.

Суд установил, что 12 марта 2017 года омичка была пьяна, когда находилась в гостях у своей знакомой. Дождавшись, когда та уснёт, она взяла ключи от её Lexus NX 200 и уехала на нём.

На обратном пути подсудимая не справилась с управлением и врезалась в бетонный столб около дома № 54 по улице Пушкина. В результате потерпевшей был причинён ущерб в размере более 1,5 млн руб.

Свою вину омичка признала полностью, добровольно выплатила потерпевшей 100 тыс. руб. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года. Кроме того, суд постановил взыскать более 1,6 млн руб. в качестве компенсации причинённого материального ущерба.

Фото: Аварийный Омск

Теги  •  #Lexus #столб #суд #уголовное дело #угон #условный срок

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Комментарии
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Владимир Семенов  •  1 июня 2017, 14:06

Не стоит удивляться разгулу преступности, если за угон авто злоумышленник несет лишь "условную" ответственность.

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