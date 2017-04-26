В Омске под суд отправится педофил, изнасиловавший девочку 14 лет назад
Происшествия  •  26 апреля 2017, 15:00, последнее обновление 26 апреля 2017, 15:05  •  печать

В Омске под суд отправится педофил, изнасиловавший девочку 14 лет назад

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В Омске задержали мужчину, который изнасиловал 7-летнюю девочку. Пострадавшая сумела опознать преступника спустя 14 лет. Уголовное дело передано в суд.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера. По данным следствия, летом 2002 года обвиняемый угостил мороженым 7-летнюю девочку, после чего заманил её к себе в квартиру, расположенную на Иртышской набережной. Там он и совершил преступление.

Сразу после этого в квартире подозреваемого провели обыск, изъяв порнографические видеозаписи. Однако омич скрылся, выехав в другой город. Благодаря следственным действиям причастность подозреваемого удалось доказать: мужчина был опознан потерпевшей и её подругами, с которыми она гуляла в день трагедии. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Теги  •  #девочка #изнасилование #педофил #следственный комитет

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  26 апреля 2017, 16:29

Педофилов нужно навсегда изолировать от общества. Ведь только случайность помогла опознать преступника.

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