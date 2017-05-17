Омского дворника-педофила отправили в колонию на 17 лет за насилие над мальчиками

Следственный комитет РФ по Омской области собрал доказательства, которые были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 38-летнему ранее судимому за хищение чужого имущества Дмитрию Феоктистову. Он признан виновным в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетних.
Следствие и суд установили, что мужчина в 2012 и 2016 году неоднократно совершал развратные и другие сексуальные действия в отношении двух мальчиков 7 и 11 лет, угрожая им убийством. Осенью 2016 года дети не выдержали и обо всем рассказали родителям, после чего злоумышленника задержали и заключили под стражу. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Подобных козлов надо не садить, а расстреливать на площади при всех. Чтобы другим не повадно было.