Омского дворника-педофила отправили в колонию на 17 лет за насилие над мальчиками

Суд отправил в колонию строгого режима 38-летнего Дмитрия Феоктистова, который в 2012 и 2016 году неоднократно насиловал двух мальчиков, угрожая им убийством.

Следственный комитет РФ по Омской области собрал доказательства, которые были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 38-летнему ранее судимому за хищение чужого имущества Дмитрию Феоктистову. Он признан виновным в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетних.

Следствие и суд установили, что мужчина в 2012 и 2016 году неоднократно совершал развратные и другие сексуальные действия в отношении двух мальчиков 7 и 11 лет, угрожая им убийством. Осенью 2016 года дети не выдержали и обо всем рассказали родителям, после чего злоумышленника задержали и заключили под стражу. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.