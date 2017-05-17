Омского дворника-педофила отправили в колонию на 17 лет за насилие над мальчиками
Происшествия  •  17 мая 2017, 15:02, последнее обновление 17 мая 2017, 15:21  •  печать

Омского дворника-педофила отправили в колонию на 17 лет за насилие над мальчиками

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Суд отправил в колонию строгого режима 38-летнего Дмитрия Феоктистова, который в 2012 и 2016 году неоднократно насиловал двух мальчиков, угрожая им убийством.

Следственный комитет РФ по Омской области собрал доказательства, которые были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 38-летнему ранее судимому за хищение чужого имущества Дмитрию Феоктистову. Он признан виновным в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетних.

Следствие и суд установили, что мужчина в 2012 и 2016 году неоднократно совершал развратные и другие сексуальные действия в отношении двух мальчиков 7 и 11 лет, угрожая им убийством. Осенью 2016 года дети не выдержали и обо всем рассказали родителям, после чего злоумышленника задержали и заключили под стражу. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Теги  •  #дворник #педофил #следственный комитет #уголовное дело

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Комментарии
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Николай Лом  •  17 мая 2017, 15:32

Подобных козлов надо не садить, а расстреливать на площади при всех. Чтобы другим не повадно было.

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