Омские полицейские поймали похитителей проводов, сидя в засаде

В Омской области трое злоумышленников проникли на территорию предприятия и украли более двух тысяч метров электропроводов. В настоящее время подозреваемые задержаны.

В дежурную часть МВД России по Павлоградскому району пришёл представитель электросетевой организации, который рассказал, что с территории зернотока в селе Топольки было похищено более 2 тыс. метров кабеля. Сумма ущерба составила 10 тыс. руб.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра территории организации оперативники заметили, что часть кабеля осталась не тронутой. Они предположили, что злоумышленники могут вернуться, чтобы похитить остатки проводов.

Полицейские засели в засаде и дождались, когда ночью похитители вернулись на "Ладе Приоре". Подозреваемые были задержаны с поличным в момент совершения преступления. Злоумышленниками оказались трое жителей посёлка Новоуральский Таврического района. Двое из них ранее уже были судимыми за аналогичные преступления.

Инструменты, с помощью которых они демонтировали кабель, были изъяты экспертом-криминалистом. Возбуждено уголовно дело по статье "Кража".

Фото: пресс служба ОМВД России по Павлоградскому району