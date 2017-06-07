На севере Омской области нарушено сообщение с 8 населёнными пунктами

По состоянию на 21:00 6 июня остаются подтопленными 67 приусадебных участков в Омской области и 15 дачных участков в Ленинском округе Омска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. За стуки в Черлакском районе уровень воды опустился на 7 сантиметров. В ближайшее время вода может опуститься ещё на 5-10 сантиметров. В Большереченском районе ожидают падения уровня воды на 4 сантиметра. Здесь подтоплено 18 приусадебных участков.

В Усть-Ишимском районе уровень воды в Иртыше (790 сантиметров) продолжает расти. В ближайшие сутки он может увеличиться на 3-5 сантиметров. Количество подтопленных приусадебных участков увеличилось до 45. Нарушено автотранспортное сообщение с восемью населёнными пунктами: Кайлы, Красноярка, Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, с. Саургачи и д. Саургачи. Здесь создан месячный запас баллонов бытового газа, продуктов питания и медикаментов.