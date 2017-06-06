19-летний омич упал с крыши высотки и погиб

Сегодня, 6 июня, около 5 часов утра 19-летний парень упал с крыши высотного дома, расположенного на улице Красный Путь. Следственный комитет России по Омской области проводит доследственную проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, молодой омич гулял вместе с другом, когда решил забраться на крышу многоэтажки, чтобы посмотреть, как выглядит город с высоты. Однако он оступился и упал вниз, разбившись насмерть. Органы следствия выяснят обстоятельства и причины случившегося, а также установят, как молодой человек мог попасть на крышу дома, в котором не живёт.