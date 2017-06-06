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19-летний омич упал с крыши высотки и погиб
Происшествия  •   6 июня 2017, 15:56  •  печать

19-летний омич упал с крыши высотки и погиб

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Следственный комитет проводит проверку по факту несчастного случая.

Сегодня, 6 июня, около 5 часов утра 19-летний парень упал с крыши высотного дома, расположенного на улице Красный Путь. Следственный комитет России по Омской области проводит доследственную проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, молодой омич гулял вместе с другом, когда решил забраться на крышу многоэтажки, чтобы посмотреть, как выглядит город с высоты. Однако он оступился и упал вниз, разбившись насмерть. Органы следствия выяснят обстоятельства и причины случившегося, а также установят, как молодой человек мог попасть на крышу дома, в котором не живёт.

Теги  •  #крыша #несчастный случай #следственный комитет

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  6 июня 2017, 16:44

Нелепая гибель, и ведь парень сам виноват. Страшно представить несчастье родителей.

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