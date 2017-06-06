В Омске два друга-школьника утонули в озере

В Омске на озере Чередовом произошёл несчастный случай. 14-летний и 17-летний подростки не смогли выплыть на берег и утонули.

Следственный комитет России по Омской области проводит доследственную проверку по факту смерти двух школьников 14 и 17 лет, которые утонули в озере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 5 июня около 10 часов вечера два школьника купались на озере Чередовом, расположенном в Ленинском округе. 14-летний подросток начал тонуть, ему на помощь бросился 17-летний парень, однако выбраться на берег они не смогли и утонули. Об этом рассказала девочка, ставшая очевидцем событий.

Органы следствия просят родителей не отпускать детей купаться без присмотра, а также объяснить им опасность купания в запрещённых местах.