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В Омске два друга-школьника утонули в озере
Происшествия  •   6 июня 2017, 10:57  •  печать

В Омске два друга-школьника утонули в озере

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В Омске на озере Чередовом произошёл несчастный случай. 14-летний и 17-летний подростки не смогли выплыть на берег и утонули.

Следственный комитет России по Омской области проводит доследственную проверку по факту смерти двух школьников 14 и 17 лет, которые утонули в озере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 5 июня около 10 часов вечера два школьника купались на озере Чередовом, расположенном в Ленинском округе. 14-летний подросток начал тонуть, ему на помощь бросился 17-летний парень, однако выбраться на берег они не смогли и утонули. Об этом рассказала девочка, ставшая очевидцем событий.

Органы следствия просят родителей не отпускать детей купаться без присмотра, а также объяснить им опасность купания в запрещённых местах.

Теги  •  #несчастный случай #озеро #следственный комитет #школьники

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Комментарии
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Александр Божежар  •  6 июня 2017, 11:03

Ужас просто, невозможно вообразить горе, которое сейчас ощущают родители и близкие.

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