20-летний пешеход погиб в аварии на трассе Тюмень - Омск

Сегодня, 2 июня, около 00:10 в дежурную часть ГИБДД поступила информация об аварии в Тюкалинском районе. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой помощи.
Сотрудники автоинспекции выяснили, что 27-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Volvo по трассе Тюмень - Омск в сторону Тюмени. В районе 531 километра он сбил пешехода, вышедшего на дорогу с правой обочины.
В результате аварии 20-летний омич скончался на месте от полученных травм. Полицейские проводят дальнейшую проверку.