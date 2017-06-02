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20-летний пешеход погиб в аварии на трассе Тюмень - Омск
Происшествия  •   2 июня 2017, 10:45, последнее обновление 2 июня 2017, 10:58  •  печать

20-летний пешеход погиб в аварии на трассе Тюмень - Омск

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На трассе Тюмень - Омск произошло смертельное ДТП. Пешеход попытался перейти автодорогу, но был сбит автомобилем Volvo.

Сегодня, 2 июня, около 00:10 в дежурную часть ГИБДД поступила информация об аварии в Тюкалинском районе. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой помощи.

Сотрудники автоинспекции выяснили, что 27-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Volvo по трассе Тюмень - Омск в сторону Тюмени. В районе 531 километра он сбил пешехода, вышедшего на дорогу с правой обочины.

В результате аварии 20-летний омич скончался на месте от полученных травм. Полицейские проводят дальнейшую проверку.

Теги  •  #ДТП #пешеход

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