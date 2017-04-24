В Омской области пенсионерка упала в котлован и утонула
Происшествия  •  24 апреля 2017, 13:35, последнее обновление 24 апреля 2017, 13:36  •  печать

В Омской области пенсионерка упала в котлован и утонула

Автор:

В Тюкалинском районе Омской области местные жители обнаружили в котловане тело 78-летней пенсионерки. Выяснилось, что женщина злоупотребляла спиртными напитками.

22 апреля около 12:00 на берегу котлована, расположенного в селе Малиновка Тюкалинского района Омской области, было обнаружено тело 78-летней пенсионерки. Следственный комитет начал доследственную проверку.

По информации пресс-службы СК РФ по Омской области, женщина, злоупотреблявшая алкоголем, 19 апреля была пьяна, когда возвращалась домой. Пенсионерка упала в котлован и утонула. Местные жители заметили её тело только три дня спустя, и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Судмедэксперты не обнаружили на теле каких-либо телесных повреждений. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося. По её результатам следователи вынесут процессуальное решение.

Теги  •  #алкоголь #доследственная проверка #котлован #пьяный #следственный комитет #утонувшие

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
За неделю клещи покусали 25 омичей  •  сегодня, 15:49
Омичей зовут познакомиться с Национальной электронной библиотекой  •  сегодня, 15:20
Минприроды назвало причины массового замора рыбы в омских водоёмах  •  сегодня, 14:46  •  
"Радио Сибирь" получило высокую оценку на фестивале "Вместе медиа" в Москве  •  сегодня, 14:33
В центре Омска из-за коммунальной аварии появился новый "гейзер"  •  сегодня, 14:20
Обещанный на прошлом "Движении" памятник Михаилу Ульянову в Омске не откроют  •  сегодня, 14:14
Еще новости
Загрузка...
Семинар-практикум 240Х400
Дача весна 240Х400