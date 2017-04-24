В Омской области пенсионерка упала в котлован и утонула

В Тюкалинском районе Омской области местные жители обнаружили в котловане тело 78-летней пенсионерки. Выяснилось, что женщина злоупотребляла спиртными напитками.

22 апреля около 12:00 на берегу котлована, расположенного в селе Малиновка Тюкалинского района Омской области, было обнаружено тело 78-летней пенсионерки. Следственный комитет начал доследственную проверку.

По информации пресс-службы СК РФ по Омской области, женщина, злоупотреблявшая алкоголем, 19 апреля была пьяна, когда возвращалась домой. Пенсионерка упала в котлован и утонула. Местные жители заметили её тело только три дня спустя, и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Судмедэксперты не обнаружили на теле каких-либо телесных повреждений. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося. По её результатам следователи вынесут процессуальное решение.