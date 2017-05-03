В Омске двухлетний ребёнок упал в выгребную яму и утонул

В Омске во дворе частного дома 2-летний мальчик упал в выгребную яму, наполненную водой, и утонул. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Следственный комитет РФ по Омской области проводит доследственную проверку по факту смерти 2-летнего мальчика. Ребёнок упал в выгребную яму во дворе частного дома на территории Центрального округа.

По предварительным данным, трагедия произошла 2 мая. Накануне вечером мальчик гулял во дворе своего дома с 9-летним братом и 5-летней сестрой, когда под ним сломалась доска, которой была накрыта выгребная яма, наполненная водой. Предположительно, ребёнок упал туда и утонул.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства несчастного случая, а также проводятся судмедэкспертизы для установления точной причины смерти ребёнка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.