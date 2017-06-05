В Омске ретро-автомобиль сбил 6-летнего ребёнка 

Сегодня около 14:30 часов в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП на ул. 70 лет Октября. Предварительно установлено, что 57-летний водитель автомобиля "ГАЗ-69", двигаясь по парковке в районе дома № 25\1 по ул. 70 лет Октября, допустил наезд на 6-летнего ребёнка, неожиданно вышедшего из-за припаркованного автомобиля.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в результате ДТП мальчик был доставлен в медицинское учреждение. Все обстоятельства и причины происшествия будут окончательно установлены в ходе проверки.