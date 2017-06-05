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В Омске ретро-автомобиль сбил 6-летнего ребёнка 
Происшествия  •   5 июня 2017, 20:36, последнее обновление 5 июня 2017, 21:07  •  печать

В Омске ретро-автомобиль сбил 6-летнего ребёнка 

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Водитель советского внедорожника не заметил ребёнка, неожиданно вышедшего из-за припаркованной машины. 

Сегодня около 14:30 часов в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП на ул. 70 лет Октября. Предварительно установлено, что 57-летний водитель автомобиля "ГАЗ-69", двигаясь по парковке в районе дома № 25\1 по ул. 70 лет Октября, допустил наезд на 6-летнего ребёнка, неожиданно вышедшего из-за припаркованного автомобиля.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в результате ДТП мальчик был доставлен в медицинское учреждение. Все обстоятельства и причины происшествия будут окончательно установлены в ходе проверки.

Теги  •  #ДТП #ребенок #улица 70 лет Октября

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