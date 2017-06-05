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В центре города открыли стрельбу из автомата
Происшествия  •   5 июня 2017, 16:52, последнее обновление 5 июня 2017, 17:22  •  печать

В центре города открыли стрельбу из автомата

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Компания молодых людей, возвращавшихся ранним утром из Чернолучья, решила пострелять из автомата Калашникова неподалеку от одного из крупных спортивных комплексов Омска.

Стали известны подробности чрезвычайного происшествия, случившегося ранним утром 4 июня. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии услышали выстрелы со стороны крупного спортивно-концертного комплекса в центре города. Подъехав к месту происшествия, правоохранители заметили на ул. Декабристов затонированный Mercedes-Benz, выезжающий с парковки. Началось преследование.

Вблизи "Птичьей гавани" совместными действиями двух экипажей вневедомственной охраны машину удалось заблокировать. В ней находилось пять человек - четверо молодых людей и девушка. Водитель, как и все пассажиры, был пьян, что подтвердили результаты освидетельствования.

При осмотре автомобиля, между передним и задним сиденьями на полу был обнаружен пневматический автомат Калашникова с магазином холостых патронов. Как выяснилось позже, компания молодых людей после отдыха в Чернолучье ранним утром вернулась в Омск. Въехав в город, девушка предложила молодым людям пострелять.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области, в отношении ранее не судимого 25-летнего водителя Mercedes проводится проверка. Оружие изъято.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

Теги  •  #автомат #Росгвардия #стрельба

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Комментарии
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Анастасия Новикова  •  5 июня 2017, 19:07

Да уж, нашли развлечение. А если бы кто-то пострадал? Да и людей пугать зачем?

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Роман Сергеев  •  5 июня 2017, 17:04

Хорошо, что патроны были холостые и никто не пострадал. Теперь осталось выяснить, как у них оказался автомат.

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