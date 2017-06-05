В центре города открыли стрельбу из автомата

Компания молодых людей, возвращавшихся ранним утром из Чернолучья, решила пострелять из автомата Калашникова неподалеку от одного из крупных спортивных комплексов Омска.

Стали известны подробности чрезвычайного происшествия, случившегося ранним утром 4 июня. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии услышали выстрелы со стороны крупного спортивно-концертного комплекса в центре города. Подъехав к месту происшествия, правоохранители заметили на ул. Декабристов затонированный Mercedes-Benz, выезжающий с парковки. Началось преследование.

Вблизи "Птичьей гавани" совместными действиями двух экипажей вневедомственной охраны машину удалось заблокировать. В ней находилось пять человек - четверо молодых людей и девушка. Водитель, как и все пассажиры, был пьян, что подтвердили результаты освидетельствования.

При осмотре автомобиля, между передним и задним сиденьями на полу был обнаружен пневматический автомат Калашникова с магазином холостых патронов. Как выяснилось позже, компания молодых людей после отдыха в Чернолучье ранним утром вернулась в Омск. Въехав в город, девушка предложила молодым людям пострелять.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области, в отношении ранее не судимого 25-летнего водителя Mercedes проводится проверка. Оружие изъято.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области