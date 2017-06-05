В Омске бывший заключённый избил сотрудника УФСИН

В Омске рецидивист напал на сотрудника УФСИН и нанёс ему многочисленные травмы из-за личной неприязни к работникам уголовно-исполнительной системы. В настоящее время злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Омской области, 28 мая неизвестные избили сотрудника пенитенциарной системы. Пострадавшего доставили в БСМП № 1 с многочисленными травмами лица и тела.

В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Омской области установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался рецидивист, который избил потерпевшего из-за личной неприязни к сотруднику уголовно-исполнительной системы.

В дальнейшем подозреваемый был доставлен в следственные органы Омской области. 2 июня Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по части 2 ст. 318 УК РФ.