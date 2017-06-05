ИКЕА 1200*90
Омич дважды угонял автомобили и на обоих попал в ДТП
Происшествия  •   5 июня 2017, 16:20  •  печать

Омич дважды угонял автомобили и на обоих попал в ДТП

Автор:

Житель Омской области напился и решил уехать домой, угнав автомобиль, но врезался в дерево. После чего злоумышленник повторил попытку, угнав второй автомобиль, но снова врезался в дерево.

В ОМВД России по Тарскому району пришли два жителя села Пологрудово с заявлениями об угоне автомобилей. В первом случае у 45-летнего омича угнали автомобиль "Бронто-213100" стоимостью 300 тыс. руб., во втором - 34-летний мужчина лишился ВАЗ-21093 стоимостью 30 тыс. руб.

Полицейские опросили жителей домов и квартир и выяснили, что к угонам может быть причастен житель Знаменского района, который приехал в гости к сестре. "Бронто" был обнаружен в 3 км от села, а ВАЗ - в 9 км. Во втором автомобиле спал подозреваемый. Его доставили в отдел полиции.

По версии следствия, 19-летний парень был пьян, когда решил уехать домой. Для этого он угнал "Бронто", проехал несколько километров, но не справился с управлением и въехал в дерево. После этого молодой человек вернулся в село, угнал вторую машину, но снова въехал в дерево. Также из ВАЗа он украл автомагнитолу и спрятал её в лесу. В настоящее время похищенное обнаружено и возвращено владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по статье "Угон" и ещё одно - по статье "Кража". Также задержанный является фигурантом уголовного дела, связанного с кражей из продуктового магазина. Кроме того, в отношении него возбуждены два административных дела за вождение в пьяном виде.

Теги  •  #пьяный #уголовное дело #угон

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Мирослав В-ов  •  5 июня 2017, 16:39

Ну и наворотил дел! Если бы выпил меньше, наверняка всего этого не было бы. Теперь ответит по полной.

Ответить
Последние новости
ОмГУПС выдаст своим студентам дипломы, несмотря на проблемы с аккредитацией  •  сегодня, 18:21
Омск может попасть в Книгу рекордов России как самый танцующий город  •  сегодня, 17:52
Омским министром культуры стал музейщик Юрий Трофимов  •  сегодня, 17:44
Эколог: "Источник выбросов этилмеркаптана не найдут, если кто-то не расколется"  •  сегодня, 17:23  •  
В Кировском округе Омска появятся новые уличные тренажёры  •  сегодня, 17:17  •   2
10 тысяч юных омичей отдохнут в пришкольных лагерях  •  сегодня, 17:07
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400