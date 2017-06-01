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Дождь помог омским полицейским задержать угонщика
Происшествия  •   1 июня 2017, 15:14, последнее обновление 1 июня 2017, 15:27  •  печать

Дождь помог омским полицейским задержать угонщика

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Благодаря непогоде сотрудникам ОМВД удалось в кратчайшие сроки задержать похитителя мотороллера.

Инцидент произошёл в посёлке Иртышском Омского района. 42-летняя жительница вышла утром на крыльцо своего дома и обнаружила пропажу скутера стоимостью 20 тыс. руб., находившегося во дворе. Недолго думая женщина позвонила в полицию. Вскоре подозреваемого в краже удалось задержать.

- Прибывший на место участковый уполномоченный капитан полиции Евгений осмотрел территорию и обнаружил на мокрой после дождя земле следы от протектора шин, ведущие в соседний двор, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - В результате дальнейших разыскных мероприятий подозреваемого, 23-летнего соседа заявительницы, стражи порядка задержали в Таврическом районе и доставили в отдел полиции.

К моменту задержания молодой человек уже успел продать мотороллер. Покупателем оказался житель посёлка Магистрального, предложивший за транспортное средство 2,5 тыс. руб. Правда, радовался удачной покупке он недолго, поскольку уже на следующий день полицейские изъяли похищенное имущество и вернули его законной владелице.

Что касается задержанного мужчины, то в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Теги  •  #кража #мотороллер #полиция #скутер #УМВД

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