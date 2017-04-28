Омича ждёт суд за кражу золота и серебра из храма

В Омске 19-летний парень дважды залез на территорию храма, откуда украл золотые изделия, серебряные украшения и деньги из урны для пожертвований.

В Центральном районном суде города Омска началось рассмотрение уголовного дела в отношении ранее не судимого 19-летнего омича. Он обвиняется в краже, совершённой с незаконным проникновением в помещение, сообщает пресс-служба омской прокуратуры.

Следствие считает, что ночью 6 декабря 2016 года подозреваемый был пьян и находился у здания местной религиозной организации "Приход храма Рождества Христова посёлка Крутая Горка Омской Епархии Русской Православной Церкви". Парень перелез через забор, выставил оконное стекло и проник внутрь храма.

После чего он похитил серебряные изделия, а также 1 тыс. руб. из урны для пожертвований. Затем ночью 15 января 2017 года обвиняемый снова проник на территорию храма, откуда украл золотые изделия и 400 рублей. В итоге храм понёс ущерб на общую сумму 164 тыс. руб.

Свою вину в совершении преступления он не признал. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следственных органов и прокуратуры. Теперь омичу грозит до пяти лет тюрьмы.