В день "ВелоОмска" в Советском округе сбили велосипедиста
Происшествия  •  29 мая 2017, 07:53, последнее обновление 29 мая 2017, 10:21  •  печать

В день "ВелоОмска" в Советском округе сбили велосипедиста

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Возле пересечения улицы Нефтезаводская и проспекта Мира сбили велосипедиста.

В социальных сетях обсуждают дорожно-транспортное происшествие, случившиеся накануне вечером. В районе остановки общественного транспорта "Улица Нефтезаводская" водитель сбил ребёнка на велосипеде, который пересекал проезжую часть. В этот день в городе прошли соревнования "ВелоОмск".

Очевидцы в комментариях сообщают, что при ударе ребёнок перелетел через машину и в шоковом состоянии перешёл на другую сторону дороги. Позже его увезли в больницу. Отметим, что недалеко от места ДТП находится пешеходный переход.

 

 

Теги  •  #ВелоОмск #ДТП #фото

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