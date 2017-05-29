В день "ВелоОмска" в Советском округе сбили велосипедиста

В социальных сетях обсуждают дорожно-транспортное происшествие, случившиеся накануне вечером. В районе остановки общественного транспорта "Улица Нефтезаводская" водитель сбил ребёнка на велосипеде, который пересекал проезжую часть. В этот день в городе прошли соревнования "ВелоОмск".

Очевидцы в комментариях сообщают, что при ударе ребёнок перелетел через машину и в шоковом состоянии перешёл на другую сторону дороги. Позже его увезли в больницу. Отметим, что недалеко от места ДТП находится пешеходный переход.