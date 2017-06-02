В Омской области 9-летний велосипедист попал в ДТП с ВАЗом

Вчера, около 15:40 в дежурную часть ОМВД России по Крутинскому району сообщили о ДТП на улице Ленина в посёлке Крутинка. На место аварии выехали полицейские и бригада скорой помощи.
Прибывшие на место происшествия автоинспекторы установили, что 9-летний мальчик ехал на велосипеде по краю дороги навстречу машинам. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на середину проезжей части, где врезался в остановившийся ВАЗ-21053, за рулём которого находилась 28-летняя омичка.
В результате ДТП мальчик попал в больницу. По факту случившегося полицейские проводят проверку.
Хорошо, что отделался только испугом, а то само сочетание слов велосипед- автомобиль наводит жути. Для мальчика будет уроком быть внимательнее.