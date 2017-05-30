В Омской области женщина убила сожителя после совместной посадки картошки

Жительница Колосовского района во время ссоры ударила своего гражданского мужа топором по голове. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Инцидент произошёл в селе Чапаево. Проживающие в частном доме гражданские супруги посадили картофель в огороде, а затем сели за стол, чтоб отпраздновать удачное завершение дня. Во время распития спиртного 35-летняя женщина заявила своему 67-летнему сожителю, что намерена уйти от него. Пара начала ссориться, в ходе выяснения отношений женщина схватила топор и ударила по голове гражданского супруга, пытавшегося уговорить её остаться.

Мужчина получил серьёзные травмы, и его доставили в Колосовскую районную больницу. Спустя некоторое время он скончался, несмотря на усилия врачей. СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемая в совершении преступления сожительница мужчины вскоре была задержана. Сейчас следователи заняты выяснением всех обстоятельств произошедшего.