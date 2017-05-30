Два омича убили знакомого за просьбу дать денег в долг

Следственный комитет России по Омской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения 22-летнего омича осенью 2016 года (часть 1 ст. 105 УК РФ). В ходе следствия выяснилось, что к преступлению причастны 40-летний и 45-летний мужчины. В настоящее время они задержаны.

По версии следствия, потерпевший пришёл к своим знакомым в квартиру, расположенную на улице 75-й Гвардейской бригады, чтобы занять денег в долг. Однако между ним и подозреваемыми произошла ссора, во время которой мужчины убили омича, а тело спрятали на балконе, завернув в ковер.

В мае 2017 года они перепрятали тело в 200-литровую бочку, которую собирались вынести на улицу и выбросить, но не успели. Следователь-криминалист обнаружил тело потерпевшего и другие улики, которые указывали на причастность подозреваемых к убийству. Расследование продолжается.