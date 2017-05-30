Омич разбил кирпичом окно в "Газели", чтобы угнать её

Сотрудники Росгвардии задержали подозрительного омича, который пытался открыть дверь в автомобиль через разбитое стекло.

Утром около 8 часов утра группа задержания вневедомственной охраны ехала по улице 22-го Апреля. На обочине дороги они заметили мужчину, который пытался открыть водительскую дверь пассажирской "Газели" через разбитое стекло.

Остановившись, сотрудники Росгвардии выяснили, что омич пьян. Подозреваемый начал утверждать, что это не он разбил стекло, пока свидетель - житель соседнего дома - не опроверг это утверждение.

Выяснилось, что мужчина собирался угнать автомобиль, который приметил, поскольку машина оставалась припаркованной в одном и том же месте. Разбив окно кирпичом, он собирался проникнуть в салон и скрыться. Задержанного доставили в отдел полиции. По факту случившегося проводится проверка.